Milano: Salvini, 'Sala non aiuta l'ambiente ma danneggia i lavorato...

Milano: Salvini, 'Sala non aiuta l'ambiente ma danneggia i lavorato...

Milano: Salvini, 'Sala non aiuta l'ambiente ma danneggia i lavorato...

Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Quando il sindaco di Milano vieta l'ingresso a chi ha Euro 5 e 4, e non tutti hanno i soldi per cambiare l'auto o il furgone, non aiuta l'ambiente ma danneggia i lavoratori". Lo ha detto Matteo Salvini a Diritto e rovescio. ...