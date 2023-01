Milano: Salvini su rapina figlio, 'spero delinquenti non liberati in pochi giorni'**

**Milano: Salvini su rapina figlio, 'spero delinquenti non liberati in p...

Milano, 5 gen.(Adnkronos) – "Ringrazio le forze dell'ordine che in questo, come in tanti altri casi, hanno arrestato i delinquenti".

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, commentando l'arresto dei due giovani ritenuti gli autori della rapina commessa lo scorso 23 dicembre ai danni del figlio Federico.

"Spero -aggiunge Salvini- che adesso i due criminali non trovino un giudice che, come troppo spesso accade, li rimetta in libertà nel giro di qualche giorno".