Milano, scarcerata la donna di 85 anni che doveva scontare 8 mesi

Dopo la decisione dei giudici è stata scarcerata ed affidata alla figlia che vive a Novara la donna di 85 anni che doveva scontare 8 mesi

Da Milano arriva la bella notizia su una storia che aveva appassionato tutta la Lombardia, è stata scarcerata la donna di 85 anni che doveva scontare 8 mesi di prigione dopo una condanna. La donna era a San Vittore per l’occupazione abusiva di un alloggio ma non era autosufficiente e per lei si era mossa anche l’associazione Antigone.

Milano, scarcerata la donna di 85 anni

La donna, di origine bosniaca, da circa due settimane si trovava a San Vittore per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per una condanna definitiva a 8 mesi. La sua questione aveva suscitato molto scalpore e in queste ore il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha sospeso l’esecuzione della pena. Proprio la donna, aiutata dagli operatori del carcere, ha firmato l’istanza di differimento pena “che ha portato alla sua scarcerazione”.

Una famiglia in provincia di Novara

La figlia della 85enne ha preso in carico le responsabilità sulla donna ma resta in dubbio sulle effettive possibilità che l’85enne sia accudita. La sua famiglia è in provincia di Novara. Il giudici hanno stabilito che “non si ravvisa nell’immediato il rischio di condotte recidivanti di rilevante allarme sociale”. In punto di diritto toccherà poi ad un collegio di giudici dover confermare il provvedimento. Sarebbe stato compiuto anche un accertamento medico, disposto dal Tribunale, in cui si spiega che l’anziana “è affetta da patologie non gravi”.