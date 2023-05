Milano: scarpe e accessori contraffatti, gdf sequestra 11mila articoli per 250mila euro

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano, nell’ambito di una complessa operazione di polizia giudiziaria, hanno sottoposto a sequestro oltre 11mila articoli contraffatti, tra cui scarpe, pochon, suole, toppe in plastica e fibbie metalliche firmate 'Philipp Plein', per un valore commerciale di circa 250mila euro. Tre persone, presunti responsabili per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi sono stati segnalati alle competenti autorità giudiziarie, un ulteriore soggetto anche per ricettazione.

Le investigazioni, condotte dai finanzieri del gruppo Legnano, sono scaturite da un sequestro di prodotti contraffatti, operato nell’ambito di servizi di controllo economico del territorio. Il successivo sviluppo delle indagini, delegate dalla procura di Busto Arsizio (Va), ha permesso di appurare la verosimile provenienza dei predetti articoli da Sant’Elpidio a Mare (Fm), dove le fiamme gialle hanno eseguito una perquisizione presso un locale adibito ad uso laboratorio, che ha permesso di sequestrare ulteriori scarpe, accessori e materiali di assemblaggio con il marchio 'Philipp Plein' contraffatto.