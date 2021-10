Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Grave incidente tra un'auto e uno scooter a Trezzo sull'Adda, nel milanese, intorno alle 14. In via Brasca, nei pressi di un benzinaio, una donna di 62 anni in scooter è finita contro un'auto ed è ricoverata in gravissime condizioni e con più traumi al San Raffaele di Milano.

E' intervenuto anche l'elisoccorso insieme ai vigili del fuoco.