Milano, scontro fra tre auto in viale Forlanini: un morto e undici feriti

Erano circa le ore 5:30 di questa mattina quando su viale Forlanini a Milano si è verificato un grosso incidente stradale che ha coinvolto tre automobili. Una persona è morta nello schianto, mentre altre undici sono rimaste ferite. Tre di loro sono in gravi condizioni di salute e sono state ricoverate in ospedale.

Scontro in Viale Forlanini a Milano: l’incidente

Il drammatico incidente stradale è avvenuto lungo la carreggiata che porta verso l’aeroporto di Linate, sul noto Viale Forlanini. Le cause del sinistro sono ancora da verificare, ma dalle prime informazioni che arrivano si conosce il numero dei mezzi e delle persone coinvolte. Tre automobili si sono scontrate ad alta velocità: lo schianto è risultato fatale per un ragazzo di 20 anni che è morto sul colpo. Ferite tutte le altre undici persone distribuite fra i tre mezzi coinvolti nell’incidente: tre di loro sono in gravi condizioni e sono state trasferite in codice rosso negli ospedali San Raffaele, Policlinico e Niguarda. Gli agenti di polizia stanno ancora effettuando tutti i rilievi del caso per comprendere al meglio la dinamica del sinistro e verificare le responsabilità dei tre diversi guidatori.