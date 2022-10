Milano, scoppia incendio in un palazzo: undici gli intossicati. Non sono gravi

Undici persone sono rimaste intossicate dopo che un rogo è divampato in uno stabile a Milano. Non sono fortunatamente gravi.

In un palazzo di quattro piani situato a Milano è divampato, nella serata di sabato 8 ottobre, un incendio. Stando a quanto è stato fatto sapere da Areu Lombardia in una nota, undici persone sono state ricoverate con sintomi di inalazione da fumo, mentre una è stata trasportata al San Carlo per trauma alla spalla.

Nessuno fortunatamente è in gravi condizioni.

Milano, incendio in un palazzo in zona Monforte

Non sarebbe ancora chiaro come possa essere scoppiato l’incendio nello stabile, situato in zona Monforte. Stando a quanto riporta ANSA, le fiamme avrebbero iniziato a diffondersi intorno alle 19.15 da un balcone. Da lì il fumo si è poi spostato anche nelle altre aree fino ad arrivare agli altri residenti del palazzo. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco con diversi mezzi oltre che ambulanze e altri mezzi di soccorso e le Forze dell’ordine.

L’intervento dei soccorsi

Questo il comunicato trasmesso da Areu Lombardia:

19.13 Milano (MI) via Macedonio Melloni 4 Codice Rosso

Dinamica riferita: incendio in condominio

Evento al vaglio delle FFOO Pazienti ospedalizzati in totale n°12 n°11 pz con sintomi da inalazione da fumo

1 adulto + 1 minore – codice Giallo H Fatebenefratelli

2 adulti – codice Giallo H Niguarda

1 adulti + 2 minori – codice Giallo H San Raffaele

1 adulto – codice Verde H Città Studi

3 adulti – codice Verde H Policlinico n°1 pz con trauma spalla

1 adulto – codice Verde H San Carlo Intervenuti: automedica, 6 ambulanze, VVF e FFOO

Stando a quanto emerge dalla nota di Areu, la dinamica dell’incendio è al vaglio delle forze dell’ordine. I ricoveri effettuati dal personale sanitario riguarda casi di lieve entità, in codice verde e in codice giallo.