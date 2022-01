Milano: senatrice Cattaneo, 'mi sto riprendendo da disavventura rapina, grazie per vicinanza'

Milano, 19 gen. (Adnkronos) – "Desidero ringraziare tutti coloro che in queste ore, privatamente e pubblicamente, mi stanno esprimendo vicinanza per lo spiacevole evento di cui sono stata vittima". Lo dichiara la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, derubata e spintonata questa mattina in metropolitana di Milano."Sono a casa, mi sto riprendendo dalla disavventura e sono grata alle forze di polizia, al personale Atm e ai servizi di soccorso per la sollecitudine con cui sono intervenuti", continua.

"I messaggi di solidarietà che mi stanno arrivando dalla comunità scientifica, dal mondo politico e da vari cittadini sono tanti e inaspettati, e con queste poche righe vorrei ringraziare tutti, nell'impossibilità di rispondere a ciascuno singolarmente", conclude la senatrice.