Milano: Serracchiani, 'Bernardo fa rabbrividire, chieda scusa a milanesi e a italiani'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Le parole di Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, sono incredibili. Dice di non fare distinzioni tra antifascisti e fascisti? Ricordi che Milano è città medaglia d'oro per la Resistenza, ricordi che la Costituzione ha le sue radici nell'antifascismo e nella lotta di liberazione dalla dittatura nazifascista, ricordi che per guidare l'Italia fuori da quel nefasto regime sono morti donne e uomini che ci hanno restituito libertà, democrazia, giustizia.

C'è da rabbrividire a sentire queste parole di Bernardo, chieda immediatamente scusa ai milanesi e a tutti gli italiani”. Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.