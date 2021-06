Milano: Sesto San Giovanni approva nuovo pgt, 'grande moschea non si farà'

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – La grande moschea a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, non si farà. Il nuovo pgt approvato ieri sera in consiglio comunale non prevede la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto che corrispondano alle caratteristiche di una moschea.

A spiegarlo è il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. “I sestesi possono stare tranquilli. Lo abbiamo già detto molte volte e ieri lo abbiamo ribadito: a Sesto San Giovanni, con noi, non verrà costruita la grande moschea. Se la sinistra voleva trasformare Sesto San Giovanni nella Mecca del Nord Italia con la grande moschea da 2.450 metri quadrati, noi pensiamo prima ai sestesi e facciamo valere legalità e trasparenza, due valori che – piaccia o meno a Pd e compagni – per noi non sono negoziabili", spiega il sindaco.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi luoghi di culto, è stata fissata in 10 metri l’altezza massima degli edifici, senza minareti; si è deciso di aumentare del 200% la dotazione dei parcheggi rispetto alla superficie dell’immobile, dunque 1.400 metri quadrati di parcheggi rispetto al volume complessivo di 700 metri quadrati. Considerato che per legge bisogna lasciare libero almeno il 40%, per ottenere il permesso si devono costruire almeno due piani interrati di posteggi; infine, si è scelto di fissare il volume complessivo a 700 metri quadrati, ovvero massimo 300 persone; di vietare spazi per dopo lavoro, biblioteche, commerciali (come previsto nel precedente progetto).

"Con queste linee guida, che rispettano in pieno la legge regionale sulle attrezzature religiose, la grande moschea non vedrà mai luce. Ricordo – aggiunge – che nel dicembre del 2019 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione già presa dal Comune, ovvero che nella nostra città non verrà costruita nessuna moschea", dice Di Stefano. "I giudici hanno inoltre ribadito che la comunità islamica è decaduta dal permesso di costruire e hanno confermato anche che non ha versato 320.000 euro, un debito contratto coi contribuenti sestesi".