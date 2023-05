Milano: si finge cliente e tenta di portare via abiti per oltre 8mila euro da D&G, arrestato

Milano: si finge cliente e tenta di portare via abiti per oltre 8mila euro da...

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Fingendosi un cliente, è entrato nella boutique di Dolce e Gabbana in via Montenapoleone e ha tentato di portare via capi per oltre 8mila euro, ma alcune addette alla vendita lo hanno scoperto e sono riuscite a farlo arrestare. E' accaduto nel pomeriggio di i...