Milano: sostenibilità ambientale e umana per il nuovo albero di Natale di piazza Duomo

Milano, 15 nov.(Adnkronos) – E' ispirato ai valori della sostenibilità ambientale e umana l'albero di Natale che accompagnerà quest'anno il periodo delle feste in piazza Duomo, a Milano.

L'accensione è prevista per il prossimo 6 dicembre e sarà accompagnata da un evento a sorpresa. Lo rende noto VeraLab, società vincitrice del bando che ogni anno viene indetto dal Comune di Milano per l’illuminazione di piazza Duomo.

Dal 6 dicembre, e fino all’Epifania, l'abete firmato dal beauty brand fondato da Cristina Fogazzi illuminerà la città lanciando un messaggio forte e chiaro: 'We wish you to be yourself'. Il valore dell’accettazione di sé, su cui l’imprenditrice ha costruito il suo brand, incontra il tema della sostenibilità ambientale e umana.

Si tratta, infatti, di un albero destinato all’abbattimento per ragioni legate alla sua salute e stabilità, come dimostra la certificazione che accompagna l’esemplare.

L’accensione è in programma per il 6 dicembre alle ore 17 con un evento a sorpresa in piazza Duomo a cui potranno partecipare milanesi e non solo. Per l'occasione, anche la grande community del brand parteciperà contribuendo anche a distanza al switch on. Il progetto di allestimento, realizzato da Anomalia Studio e dallo studio 23 Bassi, sarà una sorpresa tutta da scoprire.

Di certo, per ora, si sa solo che ai piedi dell’albero si animerà un villaggio natalizio in stile e che la fondatrice del brand, Cristina Fogazzi, ha deciso di devolvere alla Casa di Accoglienza Enzo Jannacci, che si occupa di dare un tetto a chi ne ha bisogno, il corrispettivo del costo dell’energia elettrica necessaria all’illuminazione dell’albero.