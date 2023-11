Milano: spaccia droga in un bar, arrestato

Milano, 11 nov.(Adnkronos) – Un cittadino marocchino di 58 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, è stato arrestato a Milano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina, a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione Youpol che segnalava una persona dedita allo spaccio di droga all’interno di un bar in via Mercantini, hanno effettuato dei controlli riscontrando la presenza di numerose persone che, fingendosi clienti del bar, acquistavano dosi di droga. Intorno alle 14 di ieri, all’interno del bar i poliziotti hanno notato il 58enne in compagnia di un presunto cliente; lo spacciatore è uscito dal bar e si è recato in un giardino poco distante, ha prelevato qualcosa dal terreno ed è tornato per scambiarlo con l’acquirente.

Gli agenti hanno quindi sottoposto a controllo il cliente, che ha ammesso di aver acquistato una dose di hashish dal 58enne, che è stato immediatamente bloccato. Con sé, l'uomo aveva 560 euro in contanti e un telefono cellulare utilizzato per l’attività illecita. E nel parchetto da dove aveva prelevato la dose di droga da vendere, gli agenti hanno trovato 14,6 grammi di hashish nascosti.