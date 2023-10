Milano: spacciano hashish in parco vicino scuola, due arrestati

Milano: spacciano hashish in parco vicino scuola, due arrestati

Milano, 11 ott. (Adnkronos) - Vendevano hashish in un parchetto adiacente un istituto scolastico del quartiere Gratosoglio, a Milano, durante l’uscita degli studenti e alla presenza di bambini e genitori. Per questo due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in due diverse occasioni.La pr...