Milano: spaccio di shaboo, cocaina e hashish, sospesa licenza a negozio di alimentari

Milano, 9 ago. (Adnkronos) – Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione di un negozio di alimentari in via Giovanni da Cermenate, a Milano. Gli agenti del commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione al responsabile dell’attività questa mattina.

Il provvedimento ai è reso necessario a seguito di alcune segnalazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti di vario tipo. Lo scorso luglio, gli agenti del commissariato Mecenate, durante un controllo nei pressi dell’attività, avevano fermato il titolare del locale mentre usciva dalla cantina dell’esercizio; in quella circostanza l'uomo aveva spontaneamente consegnato loro 5 grammi e mezzo di shaboo, poco più di 2 grammi di cocaina, oltre 2 grammi e mezzo di hashish, 7 pastiglie di yaba e denaro per un valore di 1.465 euro. Inoltre, a seguito di una perquisizione, sia personale che all'interno del locale, gli agenti hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente 1,76 grammi di cocaina, mentre nel locale cantina hanno trovato 193 bustine di plastica trasparenti utilizzate verosimilmente per il confezionamento della sostanza stupefacente e una pistola scacciacani priva di caricatore e di tappo rosso.

Il titolare, con a carico diversi precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.