Milano: spaccio di shaboo in sartoria, arrestati in tre

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – La polizia di Milano ha arrestato tre persone con l'accusa di spaccio: sono un cittadino cinese incensurato e due cittadini filippini pluripregiudicati per lo stesso reato. Le indagini, portate avanti dagli agenti del Commissariato "Porta Genova", hanno permesso di individuare in una sartoria in zona Trenno, a Milano, una centrale di rifornimento di droga, in particolare di shaboo.

Gli arresti sono arrivati dopo una serie di perquisizioni: prima, a casa dei due filippini, dove gli agenti hanno trovato 2 grammi di shaboo, denaro contante e materiale per il confezionamento. Poi, a casa del 43enne cinese, scoperto leggendo le chat nei cellulari dei filippini. Sopra il negozio, all'interno del suo appartamento, sono stati rinvenuti e sequestrati 23 grammi di shaboo e 7 di cocaina, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Nel corso delle due perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato complessivamente oltre 11.800 euro, frutto delle attività di spaccio.