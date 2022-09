Milano: Starbucks apre nuovo store con Percassi e punta ad altre 17 aperture entro 2023

Milano, 23 set. (Adnkronos) – Apre oggi, in via Torino, l'ottavo punto vendita Starbucks dell'area milanese, in collaborazione con Percassi. Con l'apertura di via Torino, la società bergamasca, partner licenziatario unico del brand in Italia, raggiunge quota 19 store aperti nel nostro Paese.

Il piano di espansione di Starbucks insieme a Percassi prevede inoltre entro il 2023 altre 17 aperture, che porteranno a 280 opportunità di lavoro nel Nord e Centro Italia.

Il negozio si trova nel cuore della via dello shopping di Milano. In questo 'take away' di 60 metri quadri, con sette posti a sedere e alcuni spazi stand-up, i materiali e i colori utilizzati rimandano a quelli della Starbucks Reserve Roastery di Piazza Cordusio.

"Con l’apertura del nostro diciannovesimo store in Italia -afferma il direttore generale di Starbucks Italia, Vincenzo Catrambone- rafforziamo la presenza di Starbucks a Milano, la prima città italiana ad aver accolto il brand nel 2018 con l’apertura della Starbucks Reserve Roastery. Attraverso il format 'take away' siamo entusiasti di portare l’esperienza unica di Starbucks ad ancora più clienti italiani, riaffermando il nostro impegno di crescita in tutto il Paese. Abbiamo anche piani per l'ingresso a breve in altre città".