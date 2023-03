Milano: stazione metro Duomo diventa 'Fermata Mm' per spiegare mieloma multiplo

Milano 15 mar. (Adnkronos) - Parte dalla fermata della metro di Milano Duomo l’iniziativa 'Fermata Mm' per diffondere la conoscenza sul mieloma multiplo. Promossa da Sanofi in occasione del Myeloma Action Month, il mese di sensibilizzazione sul Mieloma multiplo (Mm), la campagna appa...

Milano 15 mar. (Adnkronos) – Parte dalla fermata della metro di Milano Duomo l’iniziativa 'Fermata Mm' per diffondere la conoscenza sul mieloma multiplo. Promossa da Sanofi in occasione del Myeloma Action Month, il mese di sensibilizzazione sul Mieloma multiplo (Mm), la campagna apparirà fino a domenica 26 marzo con affissioni nelle zone binari, mezzanini, corridoi e sottopassi della stazione spiegando, attraverso analogie con il viaggio in metropolitana, quanto sia articolato, complesso, lungo e faticoso il percorso per chi è affetto da questa malattia del sangue che origina dalla trasformazione tumorale di alcune cellule nel midollo osseo.

"Il Mieloma multiplo -spiega Vittorio Montefusco, responsabile struttura semplice dipartimentale di ematologia, Asst Santi Paolo e Carlo di Milano- è la seconda patologia onco-ematologica per diffusione, per il cui trattamento la ricerca scientifica ha fatto enormi passi avanti in termini di aumento della sopravvivenza e di miglioramento della qualità di vita. Siamo sulla strada giusta per poter arrivare a parlare nel prossimo futuro della cronicizzazione del Mieloma multiplo". Per questo, "è sempre più importante ottimizzare i risultati di ogni singola fase del percorso del paziente, nell’ottica di una sempre maggiore personalizzazione. Fondamentali al raggiungimento di questi importanti obiettivi sono il rafforzamento del rapporto medico-paziente e la comunicazione, essenziali per informare e rassicurare il paziente ed evitare la tendenza sempre più diffusa a ricercare soluzioni tramite fonti non altrettanto attendibili come il web o i social".

L’iniziativa è supportata da Giovanni Allevi, compositore, pianista e direttore d’orchestra, che lo scorso anno ha pubblicamente comunicato la sua diagnosi di Mieloma multiplo; l’artista darà spazio a 'Fermata Mm' sui propri profili social per invitare i cittadini a fermarsi per informarsi; inoltre, ha messo a disposizione dell’iniziativa una sua musica che verrà utilizzata sulla landing page dedicata, fermatamm.it, raggiungibile anche tramite un Qr code che si trova sulle affissioni. Su Instagram, infine, saranno disponibili degli sticker animati, ricercabili tramite le parole chiave 'Fermata Mm' e 'mieloma', che potranno essere utilizzati per pubblicare foto.