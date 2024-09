Milano: Stefano Boeri indagato per lottizzazione abusiva nel progetto Bosconavigli

Milano, 12 set. (Adnkronos) – Stefano Boeri è indagato dalla procura di Milano per presunte irregolarità edilizie nel progetto del Bosconavigli, il complesso residenziale costruito tra piazzale delle Milizie e viale Troya. L'iscrizione dell'architetto, insieme ad altre sei persone, risulta dall'atto di chiusura delle indagini che è stato notificato dalla procura agli indagati. Il fascicolo per lottizzazione abusiva e violazioni edilizie coinvolge personale del Comune, costruttori e progettisti, ossia chi consapevolmente, a dire della procura, ha sviluppato la struttura residenziale. Boeri era già indagato per turbativa d'asta, dallo stesso pm Paolo Filippini, per la nuova biblioteca Beic.