Milano: Superior Taste Award 2023, svelate oggi nomination italiane 'Oscar del Gusto'

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Sono state svelate oggi, a Milano, le nomination italiane per l'edizione 2023 dei Superior Taste Award, gli 'Oscar del Gusto' istituiti dall'International Taste Institute per premiare i migliori prodotti enogastronomici nel mondo. Entrano nella rosa delle nomination: Acqua Dolomia, Op Armonia, Caseificio Val D'Aveto, Renna, Distilleria Vieux Moulin, Dolciaria Acquaviva, Ega Scotoni, Fornai Ricci, Mokaor e Mancuso Gelati.

Numerosi gli ospiti presenti all'evento, che si è tenuto a The Gallery di Piazza Cordusio; tra questi anche l'ambasciatore del Belgio Pierre-Emmanuel De Bauw, gli chef della Federazione italiana cuochi capitanati da Carlo Bresciani, coadiuvato dal general manager della Nazionale Italiana Cuochi, Gianluca Tomasi e da Marcello Zaccaria, membro Federcuochi e ambasciatore della cucina italiana e i sommelier dell'Aspi Fabio Mondini e Michela Nardin, impegnati in una dimostrazione sul campo del metodo di valutazione usato per la certificazione. Tutti i prodotti candidati dalle aziende per i Superior Taste Award, infatti, sono valutati da una giuria composta da oltre 200 tra chef e sommelier, professionisti esperti provenienti da oltre 20 Paesi e stimati da importanti istituzioni come Le Guide Michelin e Gault & Millau.

Quando il prodotto in valutazione raggiunge un punteggio complessivo superiore al 70% è approvato dalla giuria e può ottenere il Superior Taste Award, la certificazione del gusto più autorevole al mondo. I nomi dei prodotti che riceveranno i prestigiosi riconoscimenti saranno svelati nel mese di giugno a Bruxelles, sede dell'International Taste Institute.