Milano, Tajani: un candidato civico la scelta migliore, appello a Calenda

Roma, 21 lug. (askanews) – Per le elezioni a Milano, quando sarà il momento, “credo che un candidato civico sarebbe la scelta migliore”, anche aprendo ad Azione. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.

“A Milano – ha detto rispondendo ai giornalisti – bisogna vedere quando si va a votare.

Per le elezioni di Milano bisognerà lavorare tantissimo perché la vittoria non è mai scontata. Noi dobbiamo lavorare puntando sul consenso della borghesia produttiva, dobbiamo allargare i confini del centrodestra e lancio anche un appello a Carlo Calenda: con un candidato civico, come accaduto in Basilicata, potremmo trovare anche il consenso di una forza che non è del centro destra ma che sul progetto per una città come Milano potrebbe ritrovarsi con un candidato civico”.