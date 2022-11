Milano: tentano di rapinare banca, tre uomini arrestati

Milano, 4 nov.(Adnkronos) – Tre uomini sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri di Abbiategrasso dopo aver tentato di rapinare una banca nel milanese.

Poco prima delle 9, i tre si sono presentati con il volto travisato in una banca nel comune di Vermezzo con Zelo; sotto la minaccia di un taglierino, hanno prima chiuso una cliente in uno sgabuzzino e poi hanno costretto un funzionario a consegnare loro 1500 euro.

Gli equipaggi dei carabinieri sono giunti immediatamente sul posto, cinturando l’area in sicurezza e bloccando i rapinatori prima che potessero allontanarsi dall’istituto. I tre, tutti di origine siciliana e pregiudicati con precedenti specifici, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata, sequestro di persona in concorso e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il taglierino, i telefoni cellulari e gli indumenti utilizzati sono stati posti sotto sequestro, la refurtiva è stata restituita.