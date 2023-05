Milano: testimoni, 'sembrava un'autobomba', suora evacuata 'protetti dall'alto'

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - "Sembrava un'autobomba". E' l'espressione che più di tutti viene usata per rendere l'idea di cosa è accaduto, intorno alle 11.30, in via Pier Lombardo a Milano quando un furgone, che trasportava bombole di ossigeno, ha preso f...

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – "Sembrava un'autobomba". E' l'espressione che più di tutti viene usata per rendere l'idea di cosa è accaduto, intorno alle 11.30, in via Pier Lombardo a Milano quando un furgone, che trasportava bombole di ossigeno, ha preso fuoco causando un'esplosione che ha bruciato una decina di auto, danni a più edifici e costretto a evacuare, oltre ai residenti, anche circa 300 giovani studenti di una scuola materna ed elementare gestito da suore mantellate.

I testimoni parlano "prima di un colpo, seguito in rapida successione da un altro, quindi da un terzo e un quarto" fino quasi a perdere il conto, spiega chi stava facendo lezioni agli studenti. "Ci hanno protetto dall'alto" dice un'anziana suora che cerca di rassicurare i docenti che presto si potrà rientrare tra i banchi. Una fiducia che, invece, vacilla, per i condomini del palazzo al civico 22 di via Vasari, che sono quelli che hanno riportato i danni maggiori. Alcune abitazioni fanno angolo con via Pier Lombardo ed è stato necessario l'intervento degli idranti per spegnere le fiamme in almeno un paio di appartamenti.

In questo momento, i vigili del fuoco stanno accompagnando i residenti per una prima conta dei danni: "per fortuna il mio appartamento è intatto: c'è un po' di fuliggine dovuta alle fiamme, ma nessun vero danno" dice tirando un sospiro di sollievo un anziano. Anche la casa di una giovane coppia è stata risparmiata dall'esplosione, mentre una signora attende il suo turno e chiede rassicurazioni: "Vorrei solo capire se stanotte posso dormire nel mio letto", una domanda a cui non c'è ancora risposta perché i vigili del fuoco devo proseguire con i controlli strutturali.