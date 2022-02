Milano, Tommaso Sacchi: impegno per più donne nei nomi delle vie

Milano, 9 feb. (askanews) – “Io credo che dovremmo davvero impegnarci in maniera molto seria per portare molti più nomi di molte grandi donne, per raccontare le vie della nostra città. Questo è un impegno fondamentale”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, intervenuto alla conferenza di presentazione della scultura dedicata a Margherita Hack. “Facciamo ogni volta – ha aggiunto Sacchi – una riflessione profonda sul senso della vita e della biografia delle donne che verranno raccontate attraverso le vie della nostra città”.