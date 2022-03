Milano, Tommaso Sacchi: Maurizio Cattelan dona un’opera al Comune

Milano, 22 mar. (askanews) – “E’ un annuncio molto significativo per la città, che è parte della relazione tra Milano e un grande artista milanese come Maurizio Cattelan”. L’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi ha annunciato così la mostra che Cattelan realizzerà al Cimitero Monumentale in occasione della Art Week e che poi l’artista donerà al Museo del Novecento. Si tratta di “Lullaby”, opera particolarmente signficativa perché realizzata con le macerie del PAC di Milano causate dall’esplosione di una bomba nell’attentato mafioso del 1993.

“Cattelan fa vedere come si può concretamente partecipare alla cita della cultura”, ha aggiunto l’assessore.