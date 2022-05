Milano torna a correre la Stramilano, domenica sotto la Madonnina

Milano, 14 mag. (askanews) – È la festa dei milanesi, della gente, della corsa, del riprendersi la città dopo due anni di Covid. Si tiene domani sotto la Madonnina la Stramilano, cercando di buttarsi alle spalle la pandemia e la paura.

E quindi pronti anche le stelle della corsa di fondo, ai nastri di partenza per correre la Stramilano Half Marathon, la mezza maratona cittadina fra le più veloci al mondo: l’appuntamento è per le ore 10.00 in piazza Castello, punto di partenza del tracciato di 21,097 km lungo il quale gareggeranno atleti italiani e internazionali.

L’evento è stato presentato a Palazzo Cusani a Milano, ospitato dal Comando Militare Esercito Lombardia: a fare gli onori di casa il generale Alfonso Miro che ha dato il benvenuto alla popolo dei corridori: “Dopo due anni di assenza riprendere le tradizioni della grande Milano è veramente un piacere”, ha detto.

Tra i presenti Gelindo Bordin, stella assoluta dell’atletica nostrana.