Milano: torna in Stazione Centrale 'SenStation On Ice' grande pista di pattinaggio all’aperto

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – Torna per il secondo anno consecutivo, alla Stazione Centrale di Milano, 'SenStation On Ice', il più grande percorso ghiacciato all’aperto d’Italia che animerà Piazza Duca d’Aosta per le festività natalizie. Un progetto per continuare a sostenere la rigenerazione urbana e sociale di uno dei luoghi più cruciali e importanti della città con l’obiettivo di restituirlo alla collettività e alle famiglie. Questa edizione, fortemente voluta e sostenuta da Grandi Stazioni Retail, vede la partecipazione di Plenitude (Eni) in qualità di partner e rientra nel Format 'Il Natale degli Alberi' del Comune di Milano.

Dal 7 dicembre al 7 gennaio Piazza Duca D’Aosta sarà ancora una volta protagonista con la più grande pista di pattinaggio all’aperto mai allestita a Milano che quest’anno supera sé stessa, passando da 1.300 a 1.500 metri quadri di percorso ghiacciato, con 1.500 metri quadri di allestimenti e 130.000 luci led a basso consumo ad adornare il percorso e il grande albero che svetterà davanti alla Stazione. L’ingresso è totalmente gratuito; a pagamento soltanto l’eventuale noleggio dei pattini

"Anche quest’anno il nostro regalo alla città di Milano, e a tutti coloro che si troveranno a passare dalla Piazza Duca d’Aosta, parlerà di rigenerazione urbana e sociale all’insegna del gioco, del divertimento e dell’inclusione -sottolinea Cesare Salvini, chief marketing e media di Grandi Stazioni Retail-. Crediamo fortemente in questo progetto, nel quale stiamo investendo grandi energie perché siamo convinti che restituire alla comunità uno spazio così importante crei valore per ognuno di noi. Famiglie, bambini ma non solo: ci piace pensare che questa manifestazione potrà parlare a tutti, cittadini e visitatori che in Senstation on Ice vivranno questa Piazza in maniera inedita".

Un progetto che parla anche di sostenibilità, grazie a Plenitude, che contribuirà all’alimentazione dell’installazione fornendo energia elettrica certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Inoltre, i visitatori saranno coinvolti in una divertente esperienza di gioco: camminando su speciali piastrelle Pavegen, superficie smart che produce energia elettrica in base ai movimenti compiuti su di essa, contribuiranno ad alimentare l’illuminazione del grande albero presso la stazione.

"Siamo lieti di collaborare a questo splendido progetto che mette a disposizione dei cittadini uno spazio condiviso qui a Milano, accessibile durante tutto il periodo natalizio -aggiunge Giorgia Molajoni, sustainability, digital & communication director di Plenitude-. Come Plenitude, crediamo che la rigenerazione urbana passi anche attraverso l’efficientamento energetico, nell’ottica di una maggiore sostenibilità. Per questo siamo impegnati in iniziative come SenStation on Ice, con l’obiettivo di creare valore attraverso la transizione energetica e avere un impatto positivo sull’ambiente e la comunità, divulgando una cultura dell’utilizzo consapevole dell’energia, un cambiamento positivo che passa spesso anche da piccoli gesti quotidiani".

La sostenibilità dell’installazione include le strutture del villaggio che non saranno dismesse e smaltite al termine dell’iniziativa, ma conservate e riutilizzate in successive occasioni; i 'chiller' (i motori atti all’alimentazione della pista di pattinaggio) che saranno di ultima generazione in grado di ottimizzare il risparmio energetico; e le personalizzazioni che saranno realizzate con materiale riciclato o riciclabile e vernici ad acqua prive di solventi.

Plenitude Senstation On Ice sarà uno dei luoghi di riferimento del Natale per tutta la famiglia grazie a un villaggio che, oltre a offrire sport e divertimento per tutti, prevederà un’area food dove potersi rifocillare tra una pattinata e l’altra. Si parte il 7 dicembre con l’opening che, oltre al consueto taglio del nastro con accensione del grande albero scenografico, regalerà al pubblico partecipante lo show del coro gospel tutto al femminile di The Women Of God. Un vero e proprio 'portrait on time' con le sonorità di un tempo lontano, alla scoperta di un genere musicale che ha rivoluzionato e ispirato il mondo.

Questa sarà il primo di una serie di appuntamenti che si susseguiranno fino alla chiusura del villaggio, per animare la piazza e regalare un’esperienza di intrattenimento unica, tra cui la performance delle Befane sui pattini prevista per il 6 gennaio. Un gruppo di pattinatrici professioniste animeranno la pista vestite da befane distribuendo caramelle e facendo evoluzioni scenografiche sui pattini.

E per la prima volta Senstation On Ice ha una radio ufficiale: Radio Italia solomusicaitaliana sarà presente con la sua musica e 2 speciali appuntamenti: il 20/12 la conduttrice Paoletta curerà il dj set "Radio Italia Party"; il 27/12 animazione a cura di Sergio Labruna. Importante la campagna di promozione e comunicazione dedicata all’evento messa a disposizione dalla radio. All’insegna della sostenibilità i più piccini potranno partecipare ad un’operazione di recupero di giocattoli e libri che non usano più, ancora in buono stato che, grazie alla collaborazione con OBM Onlus, saranno raccolti presso il villaggio di Plenitude Senstation on Ice e donati all’Ospedale Pediatrico Vittore Buzzi di Milano. La realtà che da oltre 100 anni a Milano è punto di riferimento per l’assistenza specialistica in campo materno infantile.