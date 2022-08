Milano, tre appartamenti svaligiati nel giro di poche ore, sparite tutte le cassaforti

A Milano, un ladro smura le cassaforti in tre diverse abitazioni e se le porta via con la refurtiva

A Milano, un ladro non si perde d’animo: non riuscendo a scassinare le cassaforti presenti negli appartamenti da svaligiare, le smura direttamente e se le porta via. L’ultima casa in cui ha lasciato il segno è in via Pagano.

La proprietaria, una donna di 72 anni, in quel momento si trovava fuori città, in vacanza.

Milano, tre appartamenti svaligiati in poche ore: il caso

Quando il ladro è entrato nell’appartamento, intenzionato a compiere il misfatto, ha trovato davanti ai suoi occhi due cassaforti. Per la prima, gli è andata bene: è riuscito a scassinarla e a svuotarla senza troppi problemi. Per la seconda, invece, non è stato così. Perciò ha deciso di smurarla e portarla via, con l’intenzione di completare il lavoro in maniera tranquilla in un posto sicuro e lontano da occhi indiscreti.

Il furto è stato scoperto da un addetto alle pulizie, anche portiere del palazzo, che in quel momento ha trovato la porta della casa aperta.

LEGGI ANCHE: Roberta esclusa da scuola a 6 anni malgrado la sua rarissima malattia

Gli altri luoghi in cui il ladro avrebbe colpito

Non solo a via Pagano, ma anche in zona Quarto Oggiaro e a Lorenteggio si sarebbero verificati altri due furti. Anche nei casi successivi, i proprietari non si trovavano presso la propria abitazione, quindi i ladri hanno potuto agire piuttosto indisturbati.

La prima vittima che ha segnalato l’accaduto è stato un cittadino residente a Quarto Oggiaro che, quando è rincasato dopo una decina di giorni di vacanza, si è imbattuto nel suo appartamento sottosopra, inclusa la portafinestra divelta.

La cassaforte, che conteneva 1500 euro e diversi goielli del cui valore non si hanno ancora informazioni certe, sono spariti. Come in via Pagano, la cassaforte è stata smurata e portata via.

Solo mezz’ora più tardi, avveniva un fatto simile a via Pagano, e la polizia di Stato è intervenuta sul posto.

Verso le 15.00, invece, è stata la volta dell’appartamento di via del Cardellino, in zona Lorenteggio. Lì è stata segnalata la presenza di un ladro che, ripercorrendo lo stesso iter, avrebbe svaligiato la cassaforte.

Sembra che per avere accesso all’appartamento, si sia arrampicato al tubo del gas.