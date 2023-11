Milano: tre persone arrestate alla Stazione Centrale

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - La polizia di Stato ha effettuato tre arresti alla stazione ferroviaria di Milano Centrale. Si tratta di un cittadino rumeno di 33 anni, un cittadino cubano di 29 anni per tentato furto e un cittadino albanese di 42 anni in quanto destinatario di provvedimento di espuls...

Milano, 24 nov. (Adnkronos) – La polizia di Stato ha effettuato tre arresti alla stazione ferroviaria di Milano Centrale. Si tratta di un cittadino rumeno di 33 anni, un cittadino cubano di 29 anni per tentato furto e un cittadino albanese di 42 anni in quanto destinatario di provvedimento di espulsione.

Gli agenti della polfer hanno arrestato il primo, poiché allertati da una guardia giurata che lo ha visto prendere il portafoglio di una donna sulle scale mobili della stazione. Sempre all’interno della stazione di Milano Centrale, nel pomeriggio i poliziotti in servizio in abiti civili hanno notato il 29enne cubano all’interno di un ristorante avvicinarsi a due persone e rubare lo zaino che era a terra, trascinandolo verso di sé con il piede. Gli agenti sono prontamente intervenuti, restituendo lo zaino alla vittima che non era accorta di nulla.

Infine, intorno alle 17, i poliziotti sono intervenuti a bordo di un treno regionale dove hanno controllato il 42 enne albanese, che risultava rientrato da poco in Italia nonostante fosse destinatario di provvedimento di espulsione emesso nel 2019 dalla prefettura di Pavia con il divieto di rientro nel territorio nazionale per un periodo di 10 anni.