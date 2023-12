Milano: tre persone arrestate in Stazione Centrale

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato ieri a Milano un cittadino libico di 28 anni per furto aggravato e due cittadini cubani di 41 e 34 anni per tentato furto aggravato. Il primo è stato notato dagli agenti della polfer in servizio nella stazione Milano Centrale mentre si acc...

Milano, 15 dic. (Adnkronos) – La polizia ha arrestato ieri a Milano un cittadino libico di 28 anni per furto aggravato e due cittadini cubani di 41 e 34 anni per tentato furto aggravato. Il primo è stato notato dagli agenti della polfer in servizio nella stazione Milano Centrale mentre si accodava ai viaggiatori in salita su un treno diretto a Venezia. Nel momento in cui è sceso dal convoglio è stato bloccato e trovato in possesso di una borsa che aveva appena rubato a bordo. Così è stato arrestato e la refurtiva è stata restituita all’ignara vittima.

Sempre nel pomeriggio di ieri, a Milano Centrale, all’interno di un locale di ristorazione, i poliziotti hanno sorpreso due cittadini cubani mentre tentavano di impossessarsi di un trolley e una borsa appartenenti ad una cliente seduta a consumare un pasto. I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato e sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza della questura in attesa di udienza con rito direttissimo.