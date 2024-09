Milano: treno deraglia, inquirenti indagano su ipotesi guasto elettrico

Milano, 13 set. (Adnkronos) – La procura di Milano indaga su un possibile problema elettrico ai sensori posti sui binari che potrebbe essere alla base dell'incidente che stamane ha determinato il deragliamento di un treno merci, urtato da un altro convoglio cargo, che ha invaso il binario su cui stava sopraggiungendo il treno 2411 (Domodossola-Milano Centrale). Il treno passeggeri, rimasto sui binari, ha impattato a bassa velocità con il container grazie al pronto intervento del macchinista che ha azionato la frenata di emergenza. Il bilancio finale è di sei feriti.

L'impatto è avvenuto tra i due merci. Il primo era fermo su un binario di sinistra ma con la 'coda' ancora sul binario 'dritto' è stato tamponato dal cargo, il quale però – a dire di chi indaga – non avrebbe dovuto ricevere il 'semaforo verde' ossia non sarebbe dovuto essere su quel tratto ancora in parte occupato. Un problema tecnico e non un errore umano è dunque l'ipotesi su cui si concentrano i magistrati.

Il fascicolo, affidato alla pm Maura Ripamonti, già titolare dell'inchiesta sull'incidente di Pioltello, potrebbe avere come ipotesi di reato quello di disastro ferroviario colposo. L'area interessata dall'impatto è stata sequestrata, tutte le verifiche del caso sono affidate alla Polizia ferroviaria.