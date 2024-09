Milano: treno deragliato, procura apre fascicolo per disastro ferroviario colposo

Milano: treno deragliato, procura apre fascicolo per disastro ferroviario col...

Milano: treno deragliato, procura apre fascicolo per disastro ferroviario col...

Milano, 13 set. (Adnkronos) - La procura di Milano ha aperto un fascicolo, per ora a carico di ignoti, per disastro ferroviario colposo per l'incidente ferroviario di questa mattina a Milano, dove un treno regionale ha impattato contro il container di un treno merci 'tamponato' da un ...