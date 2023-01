Milano: trovato con più 900 dosi di cocaina, 46enne arrestato

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - E' stato notato da agenti di polizia che lo hanno visto compiere una serie di movimenti sospetti in strada, lo hanno sottoposto a un controllo, trovandolo in possesso di oltre 900 dosi di cocaina. Per questo un 46enne cittadino albanese è stato arrestato. E&...

(Adnkronos) – E' stato notato da agenti di polizia che lo hanno visto compiere una serie di movimenti sospetti in strada, lo hanno sottoposto a un controllo, trovandolo in possesso di oltre 900 dosi di cocaina. Per questo un 46enne cittadino albanese è stato arrestato. E' accaduto la scorsa domenica a Milano.

L'uomo, con vari precedenti di polizia e regolare sul territorio nazionale, è stato visto in via Monte San Gabriele dagli agenti della sesta sezione 'contrasto al crimine diffuso' della squadra mobile di Milano, mentre parcheggiava un’auto.

Sceso dal veicolo, si è diretto in via Stefanardo da Vimercate dove ha aperto un’altra vettura, ha rovistato all’interno, per poi uscirne. I poliziotti lo hanno quindi fermato per approfondire e gli hanno trovato addosso quattro mazzi di chiavi, appartenenti a due appartamenti e due vetture.

Nel portaoggetti dell'auto nella quale aveva rovistato, sono stati rinvenuti 19 involucri di cocaina per un peso pari a 81 grammi e un bilancino di precisione.

Nella cantina di pertinenza dell’abitazione dove l’uomo è domiciliato, a Vimodrone (MI), sono stati trovati e sequestrati 878 involucri di cocaina per un peso complessivo di 356 grammi oltre a un altro bilancino di precisione. E nell’appartamento dove il 46enne risiede, a Meda (Mb), sono stati trovati 16.610 euro all’interno di due salvadanai. Per l'uomo sono scattate le manette.