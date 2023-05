Milano, truffa all'esame per la patente: alcuni avevano attaccato cellulari alle gambe

Milano, truffa all'esame per la patente: alcuni avevano attaccato cellulari a...

La Polizia di Stato è riuscita a sventare una truffa all'esame per la patente dove dei cittadini cinesi avevano dei cellulari attaccati alle gambe

Quattro persone di origine cinese hanno cercato di superare il test per la patente con l’aiuto di smartphone e auricolari.

Truffa sventata

La Polizia di Stato ha scoperto la truffa ai danni dello Stato di quattro cittadini cinesi. Gli agenti hanno trovato addosso ai quattro dei cellulari nascosti sotto ai pantaloni e attaccati alle gambe.

Gli esaminandi avevano, inoltre, delle telecamere sul petto e degli auricolari nascosti durante l’esame di teoria per la patente di guida.

Dopo diverse indagini gli investigatori del commissariato di Bonola, Milano hanno sventato la truffa ai danni dello Stato grazie all’aiuto della Motorizzazione Civile della città di Milano.

Dispositivi nascosti per superare l’esame

I quattro avevano usato i dispositivi elettronici per ricevere le risposte dell’esame di teoria. La telecamera serviva per far leggere le domande ai suggeritori e dai cellulari legati alle gambe arrivavano le risposte: quando la risposta era falsa veniva inviato un impulso alla gamba sinistra, mentre quando era vera gli arrivava un impulso alla gamba desta.

Proseguono le indagini

I cittadini cinesi erano già tenuti sott’occhio dalla Polizia da una ventina di giorni. Le indagini stanno andando avanti al Commissariato di Bonola per verificare se ci siano altre persone coinvolte nella truffa.

Gli agenti stanno anche cercando di capire se si tratti di un episodio isolato o se si sia verificato anche altre volte in passato.

