Milano, turista estone reagisce ad una rapina e viene accoltellato

Milano violenta e turista estone che reagisce ad una rapina ma viene accoltellato: un 18enne reagisce ad una rapina fuori da una discoteca e si prende un fendente all’addome.

La movida milanese riserva un altro episodio di violenza con un turista estone di 18 anni che è stato accoltellato all’addome. Da quanto scrive Il Giorno il giovane straniero aveva provato a difendersi da un tentativo di rapina. Nelle ore notturne ed all’esterno di un locale di via De Tocqueville si è consumata l’aggressione.

Turista reagisce ad una rapina: accoltellato

Da quanto si apprende sul posto sono intervenuti a razzo i sanitari del 118 con automedica e due ambulanze.

Con loro le volanti della polizia. I media spiegano che gli agenti della questura hanno avviato le indagini. Il giovane è stato condotto in codice giallo all’ospedale Niguarda e non è in condizioni gravi, tanto che è stato già dimesso.

Avvicinato e minacciato, poi il fendente

Il suo racconto è stato scarno: stava aspettando degli amici all’uscita del locale quando sarebbe stato avvicinato da un altro ragazzo, “probabilmente nordafricano che voleva rubargli cellulare e portafogli”.

Lui ha rifiutato e il giovane rapinatore lo ha colpito alla pancia con un coltellino ed è scappato.