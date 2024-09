Milano: ultrà Inter arrestato operato, poi sarà interrogato da pm

Milano, 4 set. (Adnkronos) – Andrea Beretta, accusato di aver ucciso a coltellate Antonio Bellocco, viene sottoposto – all'ospedale San Raffaele di Milano – a un intervento chirurgico alla gamba, colpita da un proiettile esploso proprio da Bellocco. Solo al termine dell'operazione il pm Paolo Storari andrà a interrogarlo in ospedale per poter chiarire la dinamica della sparatoria. Vittima e presunto assassino sono legati dalla passione per l'Inter, ma anche dagli interessi che ruotano intorno alla curva Nord, prorio su vendita di biglietti e business dei parcheggi la procura meneghina stava indagando da oltre un anno.