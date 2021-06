Milano: un chilo di hashish con sé, arrestato

Milano, 26 giu. (Adnkronos) – Arrestato a Milano ieri dalla polizia un marocchino di 44 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Investigativa Commissariato Centro lo hanno individuato su viale Marche e gli hanno trovato addosso 10 panetti di hashish con etichetta 'top' dal peso di un chilo.

Nelle tasche aveva anche 90 euro in banconote di diverso taglio. L'uomo, che era già stato indagato circa un mese fa per il possesso di un ingente somma di denaro (6.620 euro) profitto di spaccio, è stato arrestato è portato in carcere in attesa di udienza di convalida.