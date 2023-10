Un detenuto del carcere Beccaria di Milano è evaso dopo una visita in ospedale. Le forze dell'ordine hanno iniziato le ricerche a tappeto in città.

Come la trama di un film d’azione che si rispetti, un detenuto del carcere Beccaria di Milano è evaso nella serata del 16 ottobre durante una visita in ospedale. Prima ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, poi si è dato alla fuga.

Detenuto evaso a Milano

Un detenuto del carcere Beccaria di Milano è evaso durante una visita ospedaliera al San Carlo, dove alcuni agenti della polizia penitenziaria lo hanno accompagnato per alcuni accertamenti.

All’entrata del pronto soccorso c’era un solo uomo di guardia, così il detenuto ha ben deciso di aggredirlo improvvisamente, dandosi subito alla fuga per le vie della città. Ora è caccia all’uomo e il gesto avrà delle pesanti conseguenze per il ragazzo, specialmente se non si costituirà al più presto.

Evasione del detenuto di Milano: la denuncia del Sappe

Da tempo il sindacato della polizia penitenziaria, il Sappe, denuncia le condizioni terribili in cui lavorano gli agenti nelle carceri italiane.

Questo episodio sottolinea ancora di più il problema della mancanza di organico ma anche dei turni estenuanti che portano poi a stati psicofisici pessimi in cui è difficile svolgere il proprio compito al meglio.

A ribadire di nuovo la gravità della situazione è stato il segretario regionale del Sappe in Lombardia, Alfonso Greco: “Mentre era in attesa della visita il detenuto del Beccaria ha preso a pugni e calci un agente di scorta e poi è scappato. Le condizioni lavorative del corpo della polizia penitenziaria sono al collasso, occorrono più risorse”.

Anche il segretario generale Donato Capece rincara la dose: “In carcere non ci sono solo detenuti ma anche lavoratori dello Stato e le istituzioni li stanno abbandonando. Ora è importante catturare l’evaso ma anche lavorare per evitare che episodi come questo si ripetano”.