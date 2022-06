Milano, un edificio green e innovativo per la nuova sede di S2C

L’edificio nascerà in zona Porta Nuova ed ospiterà la nuova sede della S2C, compagnia assicurativa specializzata nel ramo Cauzioni.

Punta su innovazione e sostenibilità ambientale il progetto architettonico della nuova sede milanese di S2C, nota compagnia di Assicurazioni specializzata nel ramo cauzioni. L’S2C Headquarter sorgerà nel quartiere Porta Nuova a Milano e si appresta a diventare un edificio iconico, che possiamo definire unico nel suo genere.

Si tratta, infatti, della prima torre per uffici nel nostro Paese dotata di una struttura portante in legno ben visibile grazie alla facciata autoportante in triplo vetro, “una particolarità costruttiva inedita che ha anche il compito di raccontare e rappresentare i valori e la vision della compagnia assicurativa – ha spiegato l’AD di S2C Gianluigi Boccia – Questo edificio rispecchia la voglia di futuro e innovazione della nostra Compagnia, sarà un edificio simbolico anche per un nuovo modo di costruire, con un ridotto impatto ambientale. Di certo sarebbe stato più semplice costruire in modo tradizionale, ma c’era la voglia di fare qualcosa di innovativo e di bello”.

Il progetto, un edificio di 8 piani, che ha coinvolto un gruppo di lavoro formato da importanti realtà italiane e internazionali, diventerà la sede principale della compagnia assicurativa con uffici, ambienti coworking, sale riunioni. Ai piani bassi verrà realizzato un giardino d’inverno, ci saranno impianti ad alta efficienza, pannelli fotovoltaici sulla copertura e si punterà sull’ottimizzazione della ventilazione naturale per diminuire il consumo di energia per il raffrescamento dei locali interni.

Anche la scelta della location non è un caso, ma risponde a precise esigenze logistiche. “Abbiamo avvertito l’esigenza di investire in una sede di proprietà riconoscibile e l’occasione si è presentata con questo immobile di via Pirelli nel quartiere Isola che è una delle zone meglio collegate dal punto di vista logistico – ha detto Boccia -. Dopo vari incontri con architetti ci siamo incontrati con lo studio GAS, con Andrea Straja, un’archistar americano che lavora tra San Francisco, Parigi e Milano, il suo progetto ci è piaciuto tantissimo a livello estetico. Per renderlo poi ancora più unico, abbiamo unito il concetto della sostenibilità e della bioedilizia, un concentrato di innovazione architettonica unico, un valore aggiunto per la società”.

Il legno sarà protagonista dell’edificio con una struttura portante a vista con colonne e travi ben visibili dall’esterno che rendono l’edificio alla vista molto suggestivo. “Questa soluzione progettuale garantisce al progetto un’elevata sostenibilità ambientale, assicurando al contempo standard importanti in termini di comfort indoor, stabilità e protezione contro eventuali eventi sismici – ha meglio spiegato l’Ad di S2C – . L’edificio, infatti, sarà un esempio di architettura sostenibile e innovativa, un progetto unico in Italia. L’impiego di un materiale naturale come il legno, inoltre, permetterà di abbattere le emissioni di carbonio nell’atmosfera, riducendo la carbon footprint del nuovo Headquarter di S2C e assicurando un impatto ambientale attivo e passivo ridotto”.

L’edificio, il cui completamento è previsto entro la fine dell’anno, è l’esempio di un nuovo modo di costruire e di abitare e dal punto di vista estetico si appresta a cambiare in modo definitivo l’aspetto dello skyline milanese.