Milano, uomo arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Moglie iscritta tra gli indagati

Gli agenti lo avevano trovato con in tasca 10mila euro, mentre in casa vi erano 35 grammi di fumo. Arrestato per spaccio di droga.

Era stato fermato dagli agenti di Polizia a Milano, all’angolo tra via Francesco De Sanctis e via della Chiesa Rossa.

L’uomo, un 31enne di origini tunisine, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Anche per la moglie – riporta MilanoToday – sarebbe scattata la denuncia per lo stesso motivo. Stando a quanto si apprende, la vicenda è avvenuta nel primo pomeriggio di domenica 8 gennaio.

Milano, scatta arresto per spaccio di droga per un 31enne

Quando il 31enne è stato fermato dalla Polizia, avrebbe avuto con sé ben 10mila euro in contanti che pare derivassero da un’attività di spaccio di droga.

Gli agenti infatti hanno perquisito anche l’abitazione dell’uomo. Lì erano presenti 35 grammi di fumo. Durante la perquisizione era presente anche la moglie, poi iscritta nel registro degli indagati.

Arresto per spaccio a Savona

Nel frattempo nei giorni scorsi – si legge da “La Stampa” – gli agenti hanno arrestato un uomo sempre per spaccio di sostanze stupecenti.

Quest’ultimo sembra che fosse già noto alle forze d’ordine per via di precedenti, sempre correlati allo spaccio di sostanze. Quando è stato fermato, inoltre, pare che detenesse gli stupefacenti già confezionati in appositi involucri.