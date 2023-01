Milano: uomo trovato gravemente ferito, non è in pericolo di vita

Milano: uomo trovato gravemente ferito, non è in pericolo di vita

Milano: uomo trovato gravemente ferito, non è in pericolo di vita

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - Un uomo, di cui non sono note le generalità, è stato trovato ferito probabilmente in seguito ad una aggressione avvenuta la scorsa notte in via Pezzotti, a Milano.Poco prima dell'una, la centrale operativa della polizia ha ricevuto una segnalazione dal...

Milano, 2 gen.

(Adnkronos) – Un uomo, di cui non sono note le generalità, è stato trovato ferito probabilmente in seguito ad una aggressione avvenuta la scorsa notte in via Pezzotti, a Milano.

Poco prima dell'una, la centrale operativa della polizia ha ricevuto una segnalazione dal personale del 118 che a sua volta aveva ricevuto una richiesta di intervento da parte di alcune persone che avevano trovato l'uomo in terra, esanime, presumibilmente vittima di una aggressione.

Giunti sul posto, gli agenti della volante hanno trovato la vittima senza documenti e con traumi sul viso. Trasportato in codice rosso in ospedale, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Indagini sono in corso per ricostruire i fatti.