Milano: verifiche su idoneità furgone a trasporto bombole**

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – Verifiche sull'idoneità del furgone e per capire se è stata rispettata la normativa sui trasporti di sostanze speciali verranno effettuate, a partire da domani dalla squadra di polizia giudiziaria della procura di Milano, nell'inchiesta per disastro colposo aperta dopo l'esplosione del furgone – carico di una dozzina di bombole di ossigeno – avvenuta stamane in via Pier Lombardo. Gli investigatori lavorano sull'azienda fornitrice dell'ossigeno, per risalire all'esatto carico, così come per capire se siano state rispettate le norme sui trasporti speciali: se il veicolo era dotato di estintore e se l'autista, ora in ospedale con una prognosi di 30 giorni, avesse una adeguata formazione.