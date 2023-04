Milano: violentata in ascensore alla stazione Centrale, un fermo (2)

(Adnkronos) – La vittima è una turista che, arrivata dalla Norvegia, era a Milano solo di passaggio per raggiungere la capitale francese. Da quanto ricostruito la giovane, con pesanti valige, era nella zona degli ascensori quando è stata avvicinata dal suo aggressore, trascinata in ascensore, quindi picchiata con violenza e violentata. Uno stupro ripreso dalle telecamere presenti sia all'esterno che all'interno dell'ascensore e che sono state visionate per dare un volto all'aggressore: si tratta di uno straniero, con numerosi 'alias', che gravita intorno alla stazione Centrale dove è stato fermato da agenti della polizia ferroviaria.