Milano, violenze sessuali di gruppo su una minorenne: arrestati i due colpevoli

Due individui di origine nordafricana, di età compresa tra i 21 e i 22 anni (uno dei quali è stato precedentemente espulso), sono stati oggetto di due ordini di custodia cautelare in carcere emessi dal giudice per le indagini preliminari di Milano. Questi ordini sono stati emessi in relazione a un caso di violenza sessuale di gruppo avvenuto nel settembre del 2022 ai danni di una minorenne. Il contesto dell’aggressione è stato una struttura sportiva dismessa situata nel quartiere di Bonola, nel capoluogo lombardo.

Milano, violenze sessuali di gruppo su una minorenne: le indagini e l’analisi delle intercettazioni

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno coinvolto anche due minorenni sotto indagine da parte della Procura minorile e un terzo individuo maggiorenne, il quale, tuttavia, era stato espulso nei mesi precedenti agli eventi in questione.

L’arresto di uno degli indagati, anch’egli di cittadinanza egiziana come gli altri coinvolti, è avvenuto nella città di Rimini.

La sequenza di eventi che ha portato alle indagini ha avuto origine dalle confidenze fatte dalla minorenne a un’educatrice che stava seguendo il suo caso. La giovane ha fornito dettagliati resoconti riguardo agli autori dell’aggressione, individui che aveva conosciuto nel corso dei mesi in cui avevano perpetrato il reato all’interno della struttura abbandonata.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e all’analisi delle intercettazioni telefoniche, gli investigatori sono stati in grado di risalire agli aggressori, i quali sembravano utilizzare la struttura come luogo di riposo abituale.