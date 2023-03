Milano: violenze su bimbi dell'asilo, arrestato insegnante (2)

(Adnkronos) – Da quanto si apprende le indagini sono partite proprio dal racconto fatto da una vittima all'insegnante, maestra che ha informato subito la scuola e ha quindi fatto attivare la procura che, con un provvedimento urgentissimo visti già gli elementi in possesso, ha dato l'ok per installare le telecamere nella classe. E' bastata solo un'ora di registrazione per immortalare – durante le attività che vedevano impegnati insieme tutti i bambini – palpeggiamenti e atteggiamenti ritenuti "inequivocabili". Nel momento dell'arresto il 35enne, insegnate di religione, non ha fornito nessuna spiegazione. Oggi il gip Lorenza Pasquinelli ha convalidato l'arresto scattato mercoledì 29 marzo, mentre resta da chiarire se ci sono altre piccole vittime e il 'precedente' del trasferimento dell'insegnante.