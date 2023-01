Milano: weekend di controlli fiscali in bar, pub e discoteche, sanzionati numerosi locali

Milano, 16 gen.(Adnkronos) – I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito, nel fine settimana, mirati servizi di prevenzione e controllo nei confronti di esercizi commerciali e di pubblico spettacolo, in attuazione delle determinazioni assunte nel corso del comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica tenutosi nella città di Legnano, volte ad intensificare le attività volte alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità da parte delle forze dell’ordine.

In particolare, i militari del gruppo della guardia di finanza di Legnano, in collaborazione con il locale commissariato della polizia di Stato, dell’Ispettorato territoriale del lavoro Nord – Ovest di Milano ed il comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano hanno eseguito interventi nei confronti di bar, pub e discoteche della cittadina, finalizzati al riscontro di eventuali violazioni alla normativa in materia di regolare emissione di documenti fiscali, di sommerso da lavoro, di imposta sugli intrattenimenti ed Iva sugli spettacoli, questi ultimi mediante il controllo sul corretto rilascio dei titoli di accesso, anche con l’apporto di personale della Siae.

Le attività, svolte anche mediante l’impiego di unità cinofile del Corpo, hanno permesso, complessivamente, di rilevare violazioni in materia giuslavoristica, essendo stato rinvenuto, durante i controlli, personale che prestava in 'nero' la propria attività lavorativa, sulla regolare certificazione dei corrispettivi (scontrini fiscali) nonché in materia di Iva sugli spettacoli in considerazione della presenza di avventori senza il prescritto titolo di accesso, cui conseguiranno le relative sanzioni amministrative previste dalla normativa sul lavoro e da quella tributaria.