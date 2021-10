Milano Wine Week: è il giorno di Slow Wine 2022

(Adnkronos) – Torna anche quest'anno durante Milano Wine Week l'attesoo appuntamento con la presentazione della nuova guida ai vini di Slow Food: Slow Wine 2022. La dodicesima edizione del volume, che quest'anno racconta 1.958 cantine e circa 8 mila etichette, selezionate tra le 27 mila degustate dagli autori della guida, viene presentata in anteprima nazionale venerdi 8 ottobre alle 10,30 a Palazzo Castiglioni, in Corso Venezia.

Durante la presentazione della guida Slow Wine 2022 che conta 1.120 pagine di storie di vita, vigne e vino, saranno anche consegnati i 3 premi speciali: alla Carriera, per la Viticoltura sostenibile e al Giovane Vignaiolo. In occasione del lancio della nuova edizione della guida dei vini di Slow Food, Sabato 9 e Domenica 10 ottobre, al MegaWatt Court, si terrà il Walk Around Tasting di Slow Wine, la più grande degustazione di vini dell'anno, con oltre 1.000 vini tra quelli citati dalla guida stessa.

Slowine.it

Wine Generation Forum Tra gli altri eventi della Milano Wine Week 2021 in programma venerdi 8 ottobre, Wine Generation Forum, dalle ore 14 a Palazzo Castiglioni, in Corso Venezia. Giovani imprenditori, produttori e operatori del settore, i nuovi protagonisti del mondo del vino, espongono idee, obiettivi e valori confrontandosi con alcune delle affermate eccellenze del settore. Focus particolari del forum saranno dedicati a temi di grande attualità come sostenibilità, evoluzione del business e marketing esperienziale.

A introdurre Wine Generation Forum, Federico Gordini, Presidente Milano Wine Week e Luca Giavi, Direttore del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC.