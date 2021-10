Milano Wine Week: un fine settimana all'insegna del vino italiano

(Adnkronos) – La settimana della Milano Wine Week volge al termine, ma anche negli ultimi due giorni della kermesse, sabato 9 e domenica 10 ottobre, è previsto un intenso calendario di eventi. A cominciare dai Wine Tour, itinerari alla scoperta dei territori del vino, a massimo un paio d'ore da Milano, con transfer dedicato in partenza dalla città.

Uno di questi wine tour è previsto domenica 10 ottobre, con destinazione Ca' Maiol, cantina del Gruppo Vinicolo Santa Margherita, di primo piano nel territorio della Lugana, nei pressi di Desenzano del Garda. Prenotazione al sito .

Un altro itinerario interessante è quello alla scoperta delle cantine sotterranee della Guido Berlucchi a Borgonato di Corte Franca (Brescia), sede dell'azienda che celebra 60 anni di storia. Sabato 9 e domenica 10 ottobre, solo su prenotazione al sito .

Con l'arrivo del weekend il rito dell'aperitivo è all'insegna delle degustazioni di Milano Wine Week. Diversi locali dei 10 Wine District milanesi propongono brindisi e aperitivi tematici con il meglio della produzione vinicola made in Italy: dal Franciacorta, protagonista in zona Brera-Garibaldi-Solferino, ai vini dell'Oltrepò Pavese in zona Plinio/Eustachi, dal Brunello di Montalcino in Galleria Vittorio Emanuele ai Vini d'Abruzzo a Porta Venezia.

Proseguono per tutto il weekend anche le suggestive mini crociere sul Naviglio Grande a bordo di Chianti Lovers Boat.

In programma per tutto il fine settimana un totale di 10 corse di circa un'ora ciascuna, con degustazioni di diversi Chianti e abbinamenti gastronomici. Prenotazione online obbligatoria: .

Sabato 9 ottobre è anche l'ultimo giorno per poter ammirare l'installazione site-specific Pasqua Vigneti e Cantine dal titolo Falling Dreams, realizzata dal collettivo artistico None in collaborazione con Base Milano