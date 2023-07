Milano: Zambito (Pd), 'parole La Russa indegne'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Mi rammarica dover commentare una vicenda delicata come quella che coinvolge il figlio del presidente La Russa. Le sue parole, nell’umano e comprensibile tentativo di difendere suo figlio, non sono però degne della carica che egli ricopre. Ripropongono l...

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Mi rammarica dover commentare una vicenda delicata come quella che coinvolge il figlio del presidente La Russa. Le sue parole, nell’umano e comprensibile tentativo di difendere suo figlio, non sono però degne della carica che egli ricopre. Ripropongono lo schema di una società patriarcale nella quale si mette sempre in discussione ciò che la donna denuncia". Lo ha scritto sui social Ylenia Zambito, tesoriere del gruppo dei senatori del Partito democratico.

"Al presidente La Russa suggerirei prudenza: non servono processi sommari e non vi è alcuna necessità di sostituirsi agli inquirenti e alla magistratura che, spero presto, faranno chiarezza sulla vicenda", conclude la senatrice dem.