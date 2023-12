Milei festeggia la festa ebraica di Hanukkah a Buenos Aires

Buenos Aires, 13 dic. (askanews) – Due giorni dopo il suo giuramento, il presidente argentino Javier Milei ha partecipato a una cerimonia nella capitale Buenos Aires per celebrare la festa ebraica di Hanukkah.

Intanto Papa Francesco ha confermato di avere ricevuto l’invito del presidente argentino, ma il viaggio è legato alle condizioni di salute del Pontefice.

Milei mostra una spiritualità apparentemente contraddittoria: il recente abbraccio al giudaismo ortodosso, al cattolicesimo radicato in America Latina e alle sue filosofie di estrema destra influenzano la sua visione del mondo.

Milei ha detto di credere in Dio – che, secondo lui, è un “libertario” proprio come lui – e afferma che il suo tipo preferito di “anarco-capitalismo” è in realtà l’ordine naturale del mondo.